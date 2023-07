Opnieuw auto in brand in Diemen

Connect on Linked in

In Diemen is voor de tweede keer deze week brand gesticht bij een geparkeerde auto. Volgens de politie is dat gebeurd in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Heivlinderweg in Diemen.

Knallen

Niemand is gewond geraakt. Buurtbewoners hoorden rond 00.10 harde knallen. Daarna bleek er een auto in brand te staan. De brandweer heeft het voertuig geblust.

Omdat er mogelijk sporen in en om het voertuig aanwezig zijn, is het voertuig voor medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) in beslag genomen.

Duiveloortjes

De politie zegt dat er in de nabije omgeving door een getuige een persoon met een helm met opvallende rode duiveloortjes op, is gezien.

Zondagnacht was een ontploffing in of bij een auto aan de Albert Schweitzerstraat in Diemen.