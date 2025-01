11 januari 2025

Opnieuw brand in Bergense bakkerij

Een Turkse bakkerij in Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in enkele weken getroffen door een aanslag. Bij bedrijf aan de Kamperfoeliestraat in Bergen op Zoom was er volgens Omroep Brabant rond 01.00 een harde knal, waarna er een felle brand uitbrak.