Opnieuw cocaïnevangst in haven Vlissingen, drie verdachten opgepakt

Het Openbaar Ministerie meldt dat de 755 kilo cocaïne werd aangetroffen tijdens een reguliere douanecontrole in de haven van Vlissingen. De partij zat verstopt in een partij bananen, afkomstig uit Ecuador en met eindbestemming Europa. De drugs hadden een straatwaarde van ruim 56 miljoen euro en zijn inmiddels vernietigd.



Eerder op de dag werd al 720 kilo cocaïne ontdekt in de haven van Vlissingen. Ook die drugs zaten verstopt in een partij bananen en waren afkomstig uit Ecuador.

Arrestaties

In verband met de tweede vangst stelde de Zeehavenpolitie van de eenheid Zeeland-West-Brabant een opsporingsonderzoek in en dat heeft geleid tot drie aanhoudingen. Door arrestatieteams zijn woensdagnacht twee mannen van 30 en 32 uit de gemeente Noord-Beveland aangehouden. In de loop van donderdagmorgen is een 33-jarige man uit Zierikzee opgepakt. Alle verdachten zitten vast in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Tijdens het aantreffen van de cocaïne in de haven van Vlissingen hebben de politie en de Koninklijke Marechaussee ondersteuning verleend met het beveiligen van het terrein en de omgeving.