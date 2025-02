Opnieuw liquidatie op Curaçao, slachtoffer is Julien Lucas (20)

Rond 14.30 kwam er een melding binnen van een schietpartij aan de Kaya Ser’í Popchi in de wijk Sun Valley (in het noorden van Willemstad). Daar werd een dode man met schotwonden aangetroffen in zijn auto bij de garage van een woning.

Schutter spoorloos

Uit voorlopig onderzoek blijkt volgens media op Curaçao dat er een auto passeerde en een gemaskerde man uit het voertuig stapte, waarna deze een paar keer schoot op het slachtoffer. Die werd in zijn bovenlichaam geraakt. De schutter sloeg op de vlucht en is spoorloos.



De politie identificeerde het slachtoffer als Julien Jundrick Lucas, geboren op 24 oktober 2004 op Curaçao. Het onderzoek naar de moord is in volle gang.



Vorige maand werd op het eiland nog een man geliquideerd en was er een liquidatiepoging.