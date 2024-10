3 oktober 2024

Opnieuw explosie bij camping in Barendrecht

Bij de receptie van een recreatiepark in Barendrecht is woensdagavond rond 22.30 een explosie geweest. Door de explosie was er een kortstondige brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is de tweede explosie bij het pand op de Achterzeedijk in ruim een week tijd.