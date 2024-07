Opnieuw explosie bij huis in Eindhoven

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Antwerpenlaan in Eindhoven heeft zondagnacht een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. De woning was in oktober vorig jaar ook al doelwit van een aanslag.

Leegstaande woning

Bewoners aan de Antwerpenlaan werden rond 02.20 wakker van een harde knal. Al snel bleek dat er bij de voordeur van de naastgelegen woning een explosie was geweest. Uit politieonderzoek blijkt dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Op het moment van de ontploffing was er niemand in de woning, omdat deze al twee maanden leegstaat.

In de woning ernaast, waar de schade groot is, waren de bewoners wél thuis. Ondanks de impact van de ontploffing raakte niemand gewond.

Onderzoek

De politie is een onderzoek opgestart naar de toedracht en de aanleiding van de ontploffing. Specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) en de technische recherche kwamen ter plaatse en onderzochten het explosieve materiaal en andere sporen. Ook wordt buurtonderzoek verricht en is de politie op zoek naar eventuele camerabeelden.

Er is nog niemand aangehouden.