Opnieuw explosie bij woning in Almere

De politie doet onderzoek naar de explosie en is op zoek naar camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

Max Planckstraat

Zaterdagavond was er ook al een explosie bij een leegstaande woning in Almere. Dat gebeurde aan de Max Planckstraat, nadat er zwaar vuurwerk was afgestoken bij de voordeur. De politie zoekt voor die explosie twee jonge verdachten van ongeveer 16 jaar van wie een signalement naar buiten is gebracht.

Geteisterd door explosies

Almere wordt al jaren geteisterd door explosies bij woningen. Begin januari vonden in de John Raedeckerstraat in Almere drie explosies in drie dagen tijd plaats. In dat onderzoek werden al drie minderjarige verdachten aangehouden.