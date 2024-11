Opnieuw explosie bij woning in de Bijlmer

Zondagavond rond 20.20 was er een harde knal te horen bij een woning aan het Ruiseveenpad. Door de kracht van de explosie sprong het raamwerk en ontstond er glasschade aan de woning. Tijdens de explosie was er niemand aanwezig in de woning. Er raakte niemand gewond.

Het is de tweede keer in twee dagen tijd dat de woning doelwit is, meldt de politie. Vrijdag vond er ook een explosie plaats bij dezelfde woning. De politie onderzoekt beide incidenten en roept getuigen op zich te melden.