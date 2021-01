Opnieuw explosie in A’dam-Noord, ditmaal New York Pizza doelwit

Connect on Linked in

Bij een explosie bij de New York Pizza aan de Dotterbloemstraat in Amsterdam-Noord zijn zaterdagnacht rond 05.25 de ramen gesprongen. Volgens de politie is dat mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de forensische opsporing hebben tot 09.00 ter plaatse onderzoek verricht. Daardoor was de omgeving enige tijd afgezet. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. In 2009 werd hezelfde New York Pizza-pand door zeven gemaskerde mannen kort en klein geslagen.

Explosies en beschietingen

Amsterdam-Noord wordt al een poos geteisterd door explosies en beschietingen van panden. Dinsdagnacht werden de Febo en café de Bult aan het Mosplein beschoten.

In oktober vonden er explosies plaats bij een woning aan de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord. Daarbij werd de deur van een woning met vermoedelijk zwaar vuurwerk opgeblazen. Voor de explosie werd een 18-jarige Amsterdammer opgepakt als verdachte.

Er waren eerder al schietpartijen in de straat. In juli 2020 werd ook al een woning onder vuur genomen in de Dijkmanshuizenstraat. In november 2019 raakte een 18-jarige man gewond bij een schietpartij in dezelfde straat.

Ook in de Den Helderstraat werd in juli een woning beschoten. In maart werden in dezelfde straat twee woningen beschoten. Ook brandde er in die periode een auto in de straat uit.

Zwaargewonde

In augustus werden drie mannen opgepakt in de Beemsterstraat na een schietpartij vanuit een auto. Dezelfde maand raakte een 19-jarige man zwaargewond bij een schietpartij in de Hagedoornweg.