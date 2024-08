Opnieuw explosie in regio Oss (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Lietingstraat in Haren (gemeente Oss) is even na middernacht een explosie geweest. Er raakte niemand gewond.

Bewoners van woning aan de Lietingstraat hoorden rond 00.15 een harde knal. Buiten bleek dat hun auto beschadigd was geraakt door een explosie. Naast de beschadigde auto raakte niemand gewond.

De politie vraagt getuigen en mensen die camerabeelden hebben waarop iets verdachts te zien is zich te melden.

Eerdere incidenten

Het is de vierde explosie in een week tijd in Oss en omgeving.

Vrijdagnacht vonden twee explosies kort na elkaar plaats bij een woning aan de Van Limburg Stirumstraat in Oss. Hierbij ontstond schade aan de rolluik bij de achterkant van het huis. Ook ontstond korte tijd brand in een struik bij de woning.

Zware schade

Maandagavond vond er ook al een explosie plaats bij een woning aan de Karel de Stoutestraat in Oss. Doordat de voordeur eruit werd geblazen liep het huis zware schade op. Daarna woedde een felle brand in de hal van de woning. Omwonenden, en later de brandweer, hebben die brand geblust.

Op 24 mei werd er nog een woning beschoten in de Karel de Stoutestraat.

Twee arrestaties

Een arrestatieteam van de politie heeft zaterdag een 34-jarige man uit Oss en een 41-jarige man uit Berghem opgepakt. Zij worden verdacht dat zij een rol hebben gespeeld bij de incidenten bij de woningen aan Karel de Stoutestraat en de Van Limburg Stirumstraat.