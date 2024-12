Opnieuw flinke cokevangst op Atlantische Oceaan (VIDEO)

DEA Aan boord zijn tien bemanningsleden gearresteerd. De cocaïneblokken zaten verpakt in 110 balen met een gewicht van ongeveer 30 kilo per stuk.



De operatie werd geleid door het Spaanse Openbaar Ministerie en uitgevoerd door de Spaanse Nationale Politie, de Douane, de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), de Portugese Gerechtelijke Politie en de Braziliaanse Federale Politie.

Het onderzoek begon halverwege november, na een tip van de DEA dat een internationale criminele organisatie van plan was een grote hoeveelheid cocaïne via de Atlantische Oceaan te vervoeren. De drugs werden naar verluidt vervoerd op een vissersschip onder Venezolaanse vlag, dat vermoedelijk vanuit Zuid-Amerika was vertrokken met Spanje als bestemming.

Spaans visserschip

Na onderzoek ontdekten de politie dat het schip van plan was zijn lading cocaïne op zee over te dragen aan een ander vissersschip, mogelijk onder Spaanse vlag. Dit tweede schip zou vervolgens de drugs naar de Spaanse kust brengen. Het plan was de cocaïne te onderscheppen voordat de overdracht plaats kon vinden.

Op 29 november werd een vissersschip gedetecteerd dat zonder verlichting voer en koers zette richting Spanje.

Tot zinken gebracht

Bij de onderschepping zagen agenten dat bemanningsleden balen overboord gingen gooien. Aan boord van het schip troffen de autoriteiten 110 balen cocaïne aan met een totaalgewicht van meer dan 3.300 kilo. Er was dus meer dan 3,3 aan boord.

De bemanning bestond uit Venezolanen en één Colombiaan.

Het onderschepte schip bleek in slechte staat te verkeren, met twee grote lekken die het onmogelijk maakten het naar een haven te slepen. Daarom is besloten het schip op zee tot zinken te brengen. De gearresteerde bemanningsleden en de in beslag genomen drugs zijn overgebracht naar Las Palmas op Gran Canaria.

Een onderzoek naar het bredere criminele netwerk loopt.

Dit najaar zijn twee grote cokevangsten in dit deel van de Atlantische Oceaan gedaan:

