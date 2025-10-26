Opnieuw gewonde bij schietpartij in Amsterdam-Slotervaart

(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)

De schietpartij vond plaats onder het viaduct van de A10 West, tussen de Piet Mondriaanstraat en de Staalmeesterslaan. De politie trof daar een man aan met een schotwond, hij was nog aanspreekbaar.

Meerdere verdachten

De politie laat aan een 112-verslaggever weten dat er meerdere verdachten zijn, maar weet nog niet hoeveel. De politiehelikopter werd ingezet, maar er is niemand aangehouden. De forensische opsporing heeft dna-onderzoek onder het viaduct gedaan. Op de plaats delict zijn meerdere kogelhulzen gevonden, ook stond er een PD-unit van de politie.

Eerdere schietpartij

Vrijdagnacht vond er rond 00.30 ook al een schietpartij plaats in Slotervaart, ongeveer twee kilometer verderop aan de Jacques Veltmanstraat. Of de twee schietpartijen met elkaar te maken hebben is nog onduidelijk. De politie doet een oproep aan getuigen die iets hebben gezien of gehoord, om zich te melden.