Opnieuw Nederlandse plofkrakers gecrasht in Duitsland

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er twee plofkraken in Duitsland. Een van de kraken was succesvol. Drie Nederlanders zijn na een crash aangehouden door de Duitse politie, aldus Duitse media.

Voorbijganger

De Nederlanders probeerden de geldautomaat van de Sparkasse in Embsen, district Lüneburg, Nedersaksen op te blazen. Dat lukte niet omdat een toevallige voorbijganger de politie belde.

De drie daders vluchtten in een VW Golf zonder dat de automaat tot ontploffing werd gebracht. Er ontstond een achtervolging door de Duitse politie.

Uit de bocht

In Barnstedt, 110 kilometer verderop, vloog de Golf met de drie Nederlanders uit de bocht. De drie vluchtten te voet en werden door de politie met behulp van een drone gevonden in een maïsveld.

Omdat er nog explosieve pakketten in de auto lagen, werd de auto door specialisten onderzocht en de omgeving uit voorzorg afgezet.

De verdachten zijn mannen van 20, 21 en 22 jaar.

Meer succes

Andere krakers hadden de afgelopen nacht meer succes. In Merseburg, in de deelstaat Saksen-Anhalt, 300 kilometer verderop, werd ingebroken bij een Shell-tankstation.

De inbrekers namen een geldautomaat in zijn geheel mee. Over de daders is niets bekend geworden.

