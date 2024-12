Opnieuw uithalers aangehouden in Rotterdams havengebied

(Beeld: JBMedia)



De uithalers waren gezien nadat ze over het spoor liepen. Hierop werd een grote zoekactie opgezet waarbij het Team Bijzondere Bijstand (TBB) met een diensthond werd ingezet. Omdat de mannen over een hek waren geklommen en op het terrein niemand aanwezig was met een sleutel moesten de uithalers zelf terug over een ladder van de douane klimmen. Vervolgens zijn ze gearresteerd door de politie.

Minderjarig

Vrijdagnacht werden in de Rotterdamse Waalhaven ook al zeven vermoedelijke uithalers aangehouden. Twee van de verdachten van pogingen van uithalen van cocaïne zijn minderjarig.

De Waalhaven is een ouder havengebied relatief dicht bij Rotterdam waar wat kleinere schepen afmeren. De grotere containerschepen meren af bij de uitgestrekte Maasvlakte verderop.