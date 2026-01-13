Oppassen met joints in Belgisch Limburg: cannabis nu harddrug

Bewuste keuze Procureur Frank Bleyen zegt tegen Belgische media dat het einde van het gedoogbeleid een bewuste keuze is. Het parket wil af van wat het ziet als een dubbel signaal richting gebruikers. ‘Anders dan voorheen willen wij nu aan elke vaststelling van drugs een straf geven. Daar valt cannabis ook onder’, aldus Bleyen. Cannabis was al strafbaar onder de Belgische wet, maar in de praktijk werd bezit van kleine hoeveelheden jarenlang gedoogd. Dat informele onderscheid verdwijnt nu volledig.

‘Weinig effect’

De maatregel roept kritiek op bij deskundigen in de verslavingszorg. Hans Dupont, verslavingsdeskundige bij Mondriaan, waarschuwt tegen L1 dat de verstrenging het tegenovergestelde effect kan hebben. Volgens hem is er weinig bewijs dat strafrechtelijk optreden tegen gebruikers leidt tot minder consumptie. ‘Het verbieden van gebruik heeft heel weinig effect’, zegt Dupont. Hij vreest dat problematisch gebruik juist verder uit beeld raakt, omdat gebruikers hulpverlening gaan mijden uit angst voor straf.

Critici hebben ervoor gepleit om het onderscheid tussen gebruik en handel te blijven maken en wijzen erop dat criminalisering van gebruikers vooral symbolische waarde heeft. De komende maanden moet blijken of de strengere aanpak leidt tot minder gebruik, of vooral tot meer strafzaken tegen cannabisgebruikers.

Ordehandhaving

De aangescherpte aanpak past in een bredere Belgische tendens waarbij parketten meer nadruk leggen op ordehandhaving en zichtbare repressie, mede onder druk van zorgen over drugscriminaliteit en overlast. Tegelijkertijd staat het beleid haaks op ontwikkelingen in buurlanden, waar juist wordt gezocht naar regulering of decriminalisering van cannabisgebruik.

Voor Nederlandse coffeeshopbezoekers en grensgangers kan de maatregel directe gevolgen hebben. Wie in Belgisch Limburg met een joint wordt aangetroffen, riskeert voortaan dezelfde strafrechtelijke gevolgen als bij bezit van harddrugs. Het parket benadrukt dat het beleid consequent zal worden toegepast en geen ruimte laat voor uitzonderingen.