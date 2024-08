Orkaan Debby blaast 32 kilo coke op strand van Florida Keys

Print This Post

Op het strand van Florida Keys is maandag door een voorbijganger voor honderdduizenden euro’s aan cocaïne aangetroffen. Orkaan Debby blies in totaal 32 kilo cocaïne het strand op.

De cocaïne was verdeeld over 25 pakketten en verpakt in cellofaan met een soort rode driehoek erop gedrukt.

Ruim 9 ton

Een voorbijganger deed de vondst en alarmeerde de Amerikaanse grenswacht, die de drugs in beslag nam. De douane schat de straatwaarde op ruim 1 miljoen dollar (ruim 910.000 euro).

Tropische storm

Orkaan Debby trok maandag landinwaarts over de Amerikaanse staat Florida met windsnelheden van zo’n 130 kilometer per uur. Debby is inmiddels afgeschaald naar een tropische storm.

Cocaïne wordt vaker gevonden op en nabij de kust van Florida, niet ver van de Caribische doorvoerknooppunten voor drugs die van Zuid-Amerika naar de VS en Europa worden gesmokkeld.

