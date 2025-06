14 juni 2025

Oud-advocaat kroongetuige heeft verwijtbaar gehandeld

Een voormalig advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi heeft een officiële waarschuwing gekregen van de raad van discipline in Amsterdam. Het tuchtcollege vindt dat advocaat Bart Stapert zich ‘verwijtbaar’ heeft gedragen tegenover de kroongetuige. De uitspraak werd pas gepubliceerd nadat de Volkskrant ernaar had geïnformeerd, dit in verband met veiligheidsoverwegingen.