Oud-inlichtingenman politie opnieuw veroordeeld

Koeriersdienst

Richard L. stond twee weken geleden opnieuw voor de rechter samen met een aantal medeverdachten. Hij zou ruim 30 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) hebben vervoerd in een auto en die hebben overgedragen aan anderen. Als beloning was hem 250 euro in het vooruitzicht gesteld.

De rechtbank deelt nu voor deze koeriersdienst honderd dagen cel uit, maar Richard L. hoeft niet meer de gevangenis in. De straf is gelijk aan de tijd die hij heeft doorgebracht in voorlopige hechtenis.

Bergaf

L. raakte in de jaren negentig in de problemen toen hij rechercheur was bij de criminele inlichtingendienst in Rotterdam (toen CID, inmiddels TCI). Hij was betrokken bij onderzoek naar de Rotterdammer Cock S. die werd verdacht van grootschalige drugshandel. Maar hij werd veroordeeld tot twee jaar cel voor het verkopen van politie-informatie aan S. en aan een andere crimineel.

Nadat hij vrijkwam, ging het bergaf met L. Hij kreeg anderhalf jaar cel voor fraude met identiteitspapieren, en in 2003 twee jaar en vier maanden cel voor een partij marihuana.

Daarna kreeg hij in verschillende zaken nog in totaal ruim zeven jaar cel voor harddrugs, wapenbezit, en witwassen.