Oud-politiechef Balearen opgepakt om drugs en banden met Duitse MC

United Tribunes Ongeveer een jaar geleden werd hij verdacht van nauwe banden met de criminele motorclub United Tribunes en werd hij overgeplaatst naar een eenheid die contacten tussen burgers en de politie onderhoudt, terwijl er een onderzoek van de afdeling Interen Zaken van de Nationale Politie naar hem gaande was.

Palma

De politie zette maandag een grootschalige actie in gang met huiszoekingen in Palma, Binissalem en Inca, gericht op het ontmantelen van een netwerk voor internationaal en in Spanje witwassen van drugsgelden. Onder de arrestanten bevinden zich niet alleen Nogales, maar ook advocaat Gonzalo Márquez en Stefan Milojevic (foto), de vermoedelijke leider van United Tribunes.

Real Mallorca

Milojevic is de zoon van een voormalig speler van Real Mallorca. Hij was eerder al een keer gearresteerd in 2020. Destijds werd hij veroordeeld tot anderhalf jaar voorwaardelijke celstraf, een lichte straf omdat hij toen nog geen strafblad had.

Volgens de politie was advocaat Márquez architect van de witwasorganisatie, terwijl de United Tribunes een deel van de drugshandel op Mallorca in handen had, en nachtclubs, clandestiene feesten en prostitutie exploiteerde.

Vanwege de betrokkenheid van de hoge politieman Nogales is het onderzoek deels afgeschermd en is het dossier nog niet geheel aan de verdediging overgedragen.

Baden-Württemberg

De United Tribunes is een van oorsprong Duitse netwerk dat in de jaren 2000 werd opgericht in Baden-Württemberg. De groep profileerde zich aanvankelijk als een broederschap voor voormalige militairen en vechtsporters, maar groeide uit tot een beruchte criminele organisatie met vertakkingen in meerdere Europese landen, waaronder Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Servië en Zweden.

De club wordt internationaal in verband gebracht met drugshandel, mensenhandel, witwassen, afpersing en illegale wapenbezit. In verschillende landen wordt de club beschouwd als een outlaw motorcycle gang (OMG).

De United Tribunes zijn hiërarchisch gestructureerd en vaak georganiseerd rond ‘chapters’. Hun leden zijn geregeld betrokken geweest bij gewelddadige confrontaties met rivaliserende groepen zoals de Hells Angels en Bandidos.

In Spanje, met name op Mallorca en in andere delen van de Balearen, zijn de United Tribunes sinds het midden van de jaren 2010 actief.