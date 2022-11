Oud-wereldkampioen MMA in Duitsland voor de rechter om cocaïnesmokkel (VIDEO)

Connect on Linked in

De Duitse oud-wereldkampioen mixed martial arts (MMA) Deji Kalejaiye, alias Mad Dog, staat in het Duitse Münster voor de rechtbank voor de smokkel van 700 kilo cocaïne. De man van ruim 2 meter lang is nu portier bij een fitnessclub maar wordt er ook van verdacht betrokken te zijn geweest bij het smokkelen vanuit Nederland naar Duitsland van cocaïne. Hij was halverwege de jaren 10 drie keer wereldkampioen MMA.

EncroChat

Maandag begon de rechtbank aan zeker acht dagen van inhoudelijke behandeling. Tegen Kalejaiye zou tot negen jaar cel geëist kunnen gaan worden.

De feiten stammen al van enkele jaren geleden. Het bewijs in de zaak komt van door de politie in 2020 leesbaar gemaakte berichten van encryptiedienst EncroChat. De MMA-vechter zou cocaïne van Nederland naar Duitsland hebben getransporteerd. Dat zou volgens de Duitse justitie in door Kalejaiye verstuurde en ontvangen berichten duidelijk worden, onder meer omdat hij foto’s van de drugs verstuurde. Het ging om verschillende transporten van in totaal ongeveer 700 kilo.

Hamburg en Berlijn

Opdrachtgever was een persoon in Hamburg die zowel in die stad als in Berlijn cocaïne verkocht. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat deze figuur per week zowel in Hamburg als in Berlijn ongeveer 30 kilo cocaïne per week verkocht. Deze Duitser is al eerder veroordeeld voor die handel.

De man uit Hamburg had directe contacten in Colombia die aan hem de cocaïne in Rotterdam voor ruim 26.000 euro per kilo verkochten.