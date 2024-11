‘Outlaw motorcycle gangs zijn ondergronds gegaan’

Dat clubs verboden zijn, wil niet zeggen dat ze weg zijn. Deels gaan ze nu ondergronds, deels vindt er versplintering plaats: er ontstaan nieuwe clubs, met nieuwe namen en clubkleuren. Dat is de conclusie die justitie trekt, naar aanleiding van een onderzoek naar georganiseerde misdaad.

Colours

Onder een zogenaamd civiel verbod is het voortzetten van een verboden criminele organisatie niet toegestaan. De vraag is of een verbod op het dragen van clubkleuren (‘colours’) lokaal kan worden gehandhaafd.

Volgens Niels Huisman, de specialist ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ van justitie is daar in de jurisprudentie nog discussie over. In december 2023 bleef door een uitspraak van de Hoge Raad een eerdere vrijspraak voor het dragen van Bandidos-colours niet in stand. Met die uitspraak is duidelijk geworden dat het dragen van colours van een verboden club in de openbare ruimte wordt gezien als een voortzetting daarvan, en dus strafbaar is.

Sluiting

In Raamsdonk in de gemeente Geertruidenberg werd en zaaltje van een café jarenlang gebruikt als clubhuis van de Hells Angels. De burgemeester besloot in 2023 tot sluiting. Want ondanks de landelijke verbodenverklaring van de Hells Angels, bleef de club er actief. Zoals verwacht ging de motorclub tegen de sluiting in bezwaar. De advocaat vond dat er sprake was van vooringenomenheid. Het landelijke besluit zou verkeerd zijn uitgelegd. Het bezwaar werd echter ongegrond verklaard en de advocaat besloot niet in beroep te gaan. Het clubhuis in Raamsdonk werd daarmee voor een half jaar gesloten.

Niet verslappen

Dat de motorbendes uit het straatbeeld verdwijnen, wil niet zeggen dat de leden elkaar niet meer zien. Ook de motorrijders die zich verzamelden in hun clubhuis in Raamsdonk, zullen elkaar toch weer opzoeken, stelt Huisman. ‘We mogen dan ook niet verslappen. De strijd gaat door. En als overheid moeten wij de langste adem hebben.’

Lacherig

Huisman stelt dat het motorclubprobleem niet voorbij is, maar dat wel wat is veranderd. ‘Een jaar of 10 geleden zaten de leden van motorclubs nog in talkshows op tv, en werd er een beetje lacherig over gedaan. Dat is er echt wel af. En dat doet ook iets met de aanzuigende werking.’

Hij doelt dan vooral op de ‘mindere goden’, mannen met een gewone baan en familie die vooral ergens bij willen horen. ‘Als zo iemand nu overweegt bij een motorclub te gaan, zal zijn omgeving daar echt wel iets van vinden. Vroeger werd er misschien gedacht: ach, wat leuk, hij heeft een nieuwe stoere hobby. Nu is het eerder: waar ben jij nou mee bezig?!’