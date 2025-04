Overleden Franse gangsterbroers misschien verdachten in zaak van Bende van Nijvel

Door Joost van der Wegen

Geweld

De Bende van Nijvel maakte in de jaren tachtig bij verschillende overvallen, inbraken en moorden maar liefst 28 dodelijk slachtoffers. Nooit werd ontdekt wie er achter al dat geweld zat. Maar nu moet de Belgische onderzoeksrechter van het hof in Bergen alsnog onderzoek doen naar een spoor dat zou leiden naar de Franse gangsterbroers Xavier en Thierry Sliman. Dit meldt de Belgische zender VRT, op basis van berichtgeving in Franse media. De broers pleegden verschillende overvallen in Noord-Frankrijk. Zij zouden de Bende van Nijvel geweest kunnen zijn.

Sprekend

Althans dat stelt een Franse oud-politieman, die in 2000 de moord op een restauranthouder onderzocht. In dat dossier zat een opsporingsbericht naar Xavier Sliman, voor de overval op een wapenhandelaar met de naam Dekaise, in Waver. Dit was een van de eerste misdrijven die de bende pleegde. Sliman zou sprekend hebben geleken op het opsporingsbericht. Maar die informatie was, schrijft de VRT, nooit doorgegeven aan het rechercheteam dat onderzoek deed naar de Bende.

Er zijn volgens politieman Jean-Pierre Adam meer aanwijzingen: veel misdrijven van de bende speelden zich af langs dezelfde weg, de N5, waarlangs ook de bende actief was. Verder werden er bij de overval op de wapenhandelaar zakken gebruikt die alleen in Frankrijk werden gebruikt, en klopten enkele perioden waarop Thierry Sliman vastzat, waarin geen overvallen meer werden gepleegd.

Kenteken

Ook een tweede spoor, van twee jongens die na een laatste overval van de bende in Aalst het kenteken van een voorbijrazende auto noteerden, wordt onderzocht. Maar de VRT heeft informatie dat dit spoor tot nu toe niets opleverden.