Overleden man aangetroffen in geparkeerde auto in Boxmeer

De omgeving vlakbij de Maas is ruim afgezet. Agenten gingen poolshoogte nemen, nadat een voorbijganger de politie belde omdat hij de situatie niet vertrouwde.

Twee knallen

Het slachtoffer ligt in een geparkeerde Mazda. De auto staat half in de berm en half op de weg, die richting de Maas loopt. De auto zou er maandagochtend al hebben gestaan. Enkele buurtbewoners zouden zondagavond twee knallen gehoord hebben, maar wisten niet of het om vuurwerk of schoten ging.

Deken

In de auto zou volgens een buurtbewoner een deken hebben gelegen waaruit een voorbijganger twee benen zag steken die tegen het raam aangedrukt lagen.

De forensische opsporing komt ter plaatse voor sporenonderzoek.

Een politiewoordvoerder meldt tegenover Crimesite dat de identiteit van het slachtoffer nog onbekend is. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Of er sprake is geweest van een schietpartij en/of misdrijf kan de woordvoerder niet zeggen.