Overleden man aangetroffen in kelderboxgang Amsterdam-Osdorp, politie vermoedt misdrijf

Een buurtbewoner trof het slachtoffer rond 11.00 aan in de kelderboxgang. De politie werd direct gealarmeerd maar de man bleek niet meer te redden. Hoe lang hij in de kelderboxgang heeft geleden en hoe hij is overleden, maakt deel uit van het politieonderzoek.

De recherche gaat uit van een mogelijk misdrijf en is een uitgebreid onderzoek gestart.

Schietpartij

Even na 11.00 kwam er bij de politie een melding binnen van een schietpartij aan de Clauskindereweg. Of deze verband houdt met de overleden man, wordt onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is vooralsnog onbekend.