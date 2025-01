Overleden Venezolaan (35) in Zaandamse woning door geweld om het leven gekomen

Dragqueen Zondagnacht rond 01.30 kreeg de politie een melding over een mogelijk overleden persoon in een woning aan de Hogendijk in Zaandam. De politie gaat direct ter plaatse en treft in de woning inderdaad een overleden persoon aan. Het gaat om een 35-jarige man uit Venezuela. Hij woonde al een poosje in Nederland maar verbleef pas sinds kort in de woning aan de Hogendijk. Het slachtoffer was Spaans- en Engelstalig. Verder is volgens de politie bekend dat de man regelmatig optrad als dragqueen.

Calamiteitencontainer

De forensische opsporing is direct een uitvoerig onderzoek gestart. In de buurt van de woning werd een calamiteitencontainer geplaatst om onderzoek te doen. Er wordt op dit moment nog steeds forensisch onderzoek gedaan in de woning waar het slachtoffer is aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat de man door geweld om het leven is gekomen. Mogelijk is dit gebeurd tussen vrijdagavond omstreeks 20.00 en zondagnacht rond 01.30.