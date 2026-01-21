21 januari 2026
Overlijden Berlijnse clanleider zet Berlijnse onderwereld in beweging
In Berlijn is recent een zeer invloedrijke figuur in het criminele milieu overleden. Mehmet K. is aan een ernstige ziekte overleden, maar de exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Op Instagram meldde K. dinsdag zijn eigen overlijden. De Duitse politie bereidt zich voor op een grote veiligheidsoperatie tijdens de uitvaart komende vrijdag. Uitvaarten zijn in de Berlijnse onderwereld belangrijk, omdat daar doorgaans allianties en krachtsverhoudingen zichtbaar worden.