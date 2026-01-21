Overlijden Berlijnse clanleider zet Berlijnse onderwereld in beweging

Kurden Mehmet

Mehmet K. (hij wordt in de media zelden aangeduid bij zijn echte naam Kaplankiran) is in Duitse politiedossiers al jaren in verband gebracht met georganiseerde drugshandel, geweldsincidenten, afpersingen en witwassen in de horeca en andere sectoren waarin veel cash geld rondgaat. Maar hij is nooit voor langere tijd achter de tralies gegaan.