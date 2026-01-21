 Meteen naar de content
21 januari 2026

Overlijden Berlijnse clanleider zet Berlijnse onderwereld in beweging

In Berlijn is recent een zeer invloedrijke figuur in het criminele milieu overleden. Mehmet K. is aan een ernstige ziekte overleden, maar de exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Op Instagram meldde K. dinsdag zijn eigen overlijden. De Duitse politie bereidt zich voor op een grote veiligheidsoperatie tijdens de uitvaart komende vrijdag. Uitvaarten zijn in de Berlijnse onderwereld belangrijk, omdat daar doorgaans allianties en krachtsverhoudingen zichtbaar worden.

Kurden Mehmet

Mehmet K. (hij wordt in de media zelden aangeduid bij zijn echte naam Kaplankiran) is in Duitse politiedossiers al jaren in verband gebracht met georganiseerde drugshandel, geweldsincidenten, afpersingen en witwassen in de horeca en andere sectoren waarin veel cash geld rondgaat. Maar hij is nooit voor langere tijd achter de tralies gegaan.

