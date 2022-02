Overval en gijzeling bij Apple Store Amsterdam

Connect on Linked in

Aan het Amsterdamse Leidseplein is er een overval geweest op de Apple Store. De politie was aan het begin van de dinsdagavond zwaarbewapend aanwezig. Op een video is te zien dat iemand door een man met bivakmuts onder schot wordt gehouden. Er is sprake van een gijzeling, aldus AT5 en Het Parool.

Rond 18.30 heeft de politie iedereen in de gebouwen om de Apple Store heen geëvacueerd. Op beelden was te zien dat er iemand in de winkel onder schot wordt gehouden. De melding van de overval was rond 17.40.

Een ooggetuige meldde aan Het Parool dat er rond 18.00 twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Deze werd vervolgens gegijzeld. De twee mannen zijn samen met de derde persoon nog in het pand.

Meerdere getuigen zeiden tegen AT5 dat er binnen schoten waren gehoord.

De politie liet op Twitter weten dat er ‘iemand met een vuurwapen’ binnen was.