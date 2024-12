Overval op coffeeshop in Groningen, verdachte voortvluchtig

Het zou gaan om coffeeshop De Vliegende Hollander, die vlak voor sluitingstijd doelwit van de overval was. Kort na de melding kwam de politie met meerdere eenheden ter plaatse en werd via Burgernet een signalement van de verdachte verspreid. Een zoektocht in de directe omgeving van de coffeeshop was zonder resultaat; de man werd niet meer aangetroffen. De politie gaat vrijdag verder met het onderzoek. Ook worden eventuele camerabeelden uit de omgeving bekeken.