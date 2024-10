‘Overval op geldlopers Schiedam met hulp van binnen’

Geldautomaten vullen De overval was op 19 december 2023 in de middag op twee geldlopers van Brinks. Die waren gearriveerd om twee geldautomaten te vullen. Via een sluis liepen ze naar de waardekamer om het geld in de automaten te doen.

Dat is een kwetsbaar moment omdat het geld uit de geldkoffers gaat en nog niet in de cassettes van de geldautomaat zit. Dus is het dan niet beveiligd met inktpatronen die biljetten onbruikbaar maken.

Andere ruimte

Op het moment dat de eerste Brinks-medewerker de waardekamer betrad werd hij onder schot gehouden. De overvallers pakten daarna sealbags met geld mee. Normaal worden op die locatie bedragen tot ongeveer 300.000 euro gestort, schrijft De Telegraaf.

Daarna werden de geldlopers meegenomen naar een andere ruimte in het lege bankgebouw waar ze achter zijn gelaten.

Camera

De overvallers kenden de situatie goed. Verder bleek een camera in de kluisruimte al een tijdje defect geweest te zijn en was een deur gemanipuleerd. Bovendien hadden de overvallers zich ongemerkt in het gebouw verschanst.

Alles duidt op kennis “van binnenuit”, denkt de recherche.

Minder vaak

Dergelijke “inside jobs” gebeuren maar zelden, het gebeurde onder meer in 2016 bij een overval in Amsterdam. Overigens komen overvallen op waardetransporteurs steeds minder voor. In de jaren tachtig en negentig waren die overvallen veel frequenter.

In 2021 was er een overval in Amsterdam-Noord waarbij wild geschoten werd. Het bedrijf Securcash in Rotterdam werd in 2017 overvallen, waarbij 1,5 miljoen euro werd buitgemaakt. In 2013 overvielen enkele mannen een geldauto van Brinks in Best.

In 2011 overviel een groep gewelddadige overvaller een distributiecentrum van Brinks in Amsterdam-Zuidoost:

