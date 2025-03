Overvaller krijgt na negen jaar last van geweten

Paar honderd euro De overval vond plaats aan de Bellamystraat in Terneuzen. De medewerker die daar aan het werk was deed aangifte bij de politie en gaf een signalement door van de overvaller. De politie deed onderzoek maar de zaak werd niet opgelost.

Bij de overval werd een paar honderd euro buitgemaakt.

Officier van justitie

De politie in Arnhem heeft contact opgenomen met hun collega’s in Zeeland. De politie in Zeeland zegt dat de zaak nu tot een oplossing is gekomen.

De oude zaak is uit het archief gehaald, de verklaring van de Arnhemmer is eraan toegevoegd en het complete dossier wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie gaat zich nu beraden over de verdere afhandeling van de zaak.