Overvallersbende opgerold: twaalf arrestaties in Brussel en Eupen

Oorlogswapens De groep beschikte over zware oorlogswapens, granaten, explosieven en gestolen voertuigen. De bende rond Antonio Ferrara werd al enige tijd geobserveerd en plande een overval op een waardecentrum, een plaats waar banken hun contant geld bewaren, in het Duitse Bochum. Dat zeiden de Brusselse procureur Julien Moinil en zijn Parijse tegenhanger Laure Beccuau vrijdag op een persconferentie.

Overvallers

‘In het kader van een gezamenlijk onderzoeksteam tussen Frankrijk en België werd er onderzoek gevoerd naar een bende van vermoedelijke Franse en Belgische overvallers’, aldus de aanklager tijdens de persconferentie. ‘Deze onderzoeken leidden tot verschillende arrestaties in Eupen en Brussel door de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel en Belgische speciale eenheden. Bij de operatie hebben we zes oorlogswapens en zes handvuurwapens in beslag genomen, naast vier handgranaten, vijf kogelwerende vesten en explosieven’, zegt Brussels procureur Julien Moinil. Ook werden jerrycans met benzine en ontstekingsmechanismen aangetroffen.

Rotenbergwijk

De Belgische autoriteiten hebben twaalf verdachten opgepakt. Volgens Belgische media waren er invallen in Frankrijk en België. Acht van de twaalf verdachten werden donderdagochtend opgepakt in de Rotenbergwijk in Eupen.

DSU

Twee voertuigen van de DSU, de speciale interventie-eenheden, liepen forse schade op nadat een van de verdachten met zijn wagen opzettelijk op leden van de DSU zou zijn ingereden, waarna een DSU-lid het vuur opende en de bestuurder raakte.



Ook twee auto’s van de verdachten raakten beschadigd. ‘Het parket van Eupen heeft een onderzoek geopend naar dat schietincident en volgens de eerste gegevens lijkt het erop dat de politieman op een rechtmatige wijze gehandeld heeft’, aldus procureur Moinil.

“Ontsnappingskoning”

Antonio Ferrara (51), die bekendstaat als de “ontsnappingskoning” omdat hij in 1998 en 2003 uit de gevangenis is ontsnapt, kwam in juli 2022 op vrije voeten, nadat hij in de gevangenis van Réau in Noord-Frankrijk zijn straf had uitgezeten. Ferrara werd geboren in Zuid-Italië en is eerder veroordeeld voor overvallen en een poging tot moord. Hij werd vrijgesproken in drie zaken rond overvallen op geldtransportwagens in 2009 en een postkantoor in 2012.