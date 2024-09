‘Pakkans groot voor jonge geldezels’

Door Joost van der Wegen

Pinpas uitlenen

Dit blijkt uit een onderzoek dat de gezamenlijk Nederlandse banken lieten uitvoeren. Daaruit komt naar voren dat 1 op de 10 jongeren ooit is benaderd om als “geldezel” zijn pinpas of bankrekening uit te lenen aan criminelen. ‘Helaas weet 7 op de 10 jongeren niet dat de pakkans groot is’, stellen de banken. ‘Ook zijn zij niet op de hoogte van alle ingrijpende gevolgen.’

Zo riskeren geldezels een strafblad, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade en kunnen banken hun rekening blokkeren en uiteindelijk beëindigen. Met de campagne ‘Herken fraude. Voorkom fraude’ wil de NVB waarschuwen voor deze én voor andere vormen van fraude.

Anoniem

Geldezels vormen een belangrijke schakel bij online fraudepraktijken. Want als criminelen hun slachtoffers zover krijgen om geld over te maken, dan hebben ze een bankrekening nodig om bij het geld te kunnen. Door de bankrekening van een geldezel te gebruiken blijven criminelen anoniem en kunnen ze toch bij het geld.

Veel jongeren beseffen volgens de banken niet dat het geld in veel gevallen regelrecht afkomstig is van slachtoffers van online fraude en dat geldezels aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade. Ze denken makkelijk 50 euro te verdienen, maar moeten vervolgens nog jaren duizenden euro’s terugbetalen.

Jongeren onderschatten de pakkans van een geldezel, stellen de banken. Een geldezel is makkelijk opgespoord. Als het slachtoffer van de fraude zich meldt bij de bank of politie, dan kan de bank direct zien naar wie het geld is overgemaakt. Dan lopen ze tegen de lamp.

Jongeren die op het aanbod van criminelen ingaan nemen een groot risico, stelt de politie in een reactie op het onderzoek. Het is volgens haar schokkend dat zoveel jongeren het risico zo laag inschatten. Als de politie onderzoek doet na een aangifte van fraude, of omdat de politie een fraudeur op het spoor is, is de geldezel snel gevonden. Vervolgens is het een kwestie van “follow the money” en is de pakkans 100 procent.