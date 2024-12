Pakketten met coke gevonden op de Wadden

Beeld: Douane

Gevonden

Het gaat om in totaal 43 kilo van de illegale drug, die werden gevonden langs de kust van Ameland, Vlieland, Texel en Terschelling. Volgens de douane is het onbekend hoe de pakketten in de Noordzee terecht zijn gekomen.

Niet openmaken

De drugs zouden een straatwaarde vertegenwoordigen van bijna vier miljoen euro. De douane geeft aan de drugs te hebben opgehaald en vernietigd. Ze waarschuwt mensen die eventueel nog een pakket vinden, dit niet open te maken en meteen 112 te bellen.

Langs de Noordzeekust werden eind november al meerdere onbeheerde pakketten aangetroffen, waarin cocaïne zat. De meeste pakketten werden gevonden in Scheveningen. In totaal gaat het om ruim 350 kilo aan pakketten.