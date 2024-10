Panama: halve ton cocaïne voor Antwerpen gepakt

674 blokken Er zijn 674 blokken cocaïne gevonden, meestal wegen dat soort blokken iets meer dan een kilo. Ze waren gepakt in 17 koffers. De container was aangevoerd uit de Verenigde Staten en werd in Panama overslagen om te worden ingeladen op een schip naar Antwerpen. De Verenigde Staten als herkomstland maakte de container in principe niet direct verdacht.

Kleine schepen

De cocaïne is hoogstwaarschijnlijk in Panama in de containerhaven erbij gezet. Cocaïne wordt vanuit de kust van Colombia en Ecuador in kleine schepen over de Pacifische Oceaan aangevoerd naar Midden-Amerika. Daar wordt het op volle zee overgeladen op bootjes om aan land gebrachte worden.

Volgens cijfers van het Panamese ministerie van Openbare Veiligheid is in Panama in 2023 in totaal 119,2 ton drugs in beslag genomen, voornamelijk cocaïne.