Panden in Alkmaar, Lelystad en Winschoten doelwit explosies

(Beeld: Alkmaar, Mizzlemedia)

Sportschool

Rond 00.30 dinsdagochtend werd er bij sportschool Dynamic Fit aan de Kees Boekestraat in Alkmaar zwaar vuurwerk afgestoken. De actie van de dader is geregistreerd door camera’s en/of getuigen. Hij maakte zich na de knal snel uit de voeten.

Winschoten

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag onderzoek gedaan bij een woning aan de Azaleastraat. Daar was omstreeks 00.45 een zware explosie van een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk. Volgens de politie was een portiek beschadigd. Er waren meerdere kapotte ruiten en deuren. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Lelystad

Maandagavond was er een harde knal bij een woning in de wijk Botter 24 in Lelystad. Ook hier ging het waarschijnlijk om zwaar vuurwerk of een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk.

Agenten hebben geen spoor van de dader aangetroffen.