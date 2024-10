Papa Blanca: koppelbaas, gokbaas, seksbaas, drugsbaas, valsemunter, fraudeur

De ondertitel van het boek geeft aan waar De Wit in zijn leven druk mee is geweest: ‘Koppelbaas, gokbaas, seksbaas, drugsbaas, valsemunter, fraudeur’. En dat terwijl hij van goede komaf was. Zijn vader runde de vanouds vermaarde Distilleerderij M.P. Pollen & Zn.