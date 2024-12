Paraguay: 57 ton marihuana op weg naar Brazilië gepakt

Brazilië De Paraguayaanse president Santiago Peña nam een kijkje op de plaats waar een aantal vrachtwagens door speciale eenheden tot staan was gebracht, niet ver van de grens met Brazilië. De marihuana was geteeld in Paraguay en op weg naar de reusachtige markt van Brazilië waar veel wiet (“maconha”) wordt gerookt.

Naast de marihuana werden ook vuurwapens, kogelwerende vesten, munitie en voertuigen in beslag genomen. Een van de vier verdachten raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

22 miljoen

De wiet was in Paraguay ongeveer 22 miljoen dollar waard, in Brazilië nog wat meer.

Felipe Acosta Riveros, alias “Macho”, is voortvluchtig en een van de meest gezochte mannen in Paraguay, in verband met grootschalige drugshandel.