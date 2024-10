9 oktober 2024

Partner van dood aangetroffen vrouw langer vast

In Naaldwijk is zaterdag een 32-jarige vrouw overleden aangetroffen in haar woning. De toedracht van haar dood wordt nog nader onderzocht. Haar partner is aangehouden en blijft voorlopig in voorarrest. Dit meldt het Openbaar Ministerie woensdagochtend.