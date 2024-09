Pascal van den H.: wraak om ontrouw

Hij besloot haar op 29 december 2002 ’s middags in zijn huis in Den Haag in aanwezigheid van zijn broer Dennis (22) aan een urenlange ondervraging te onderwerpen. Ze erkende uiteindelijk seks te hebben gehad met een minnaar. Iets voor 20.00 zei hij dat haar kinderen ‘weg moesten’. Zijn moeder kwam de kinderen ophalen. Manuela moet toen al doodsbang zijn geweest. Later zei Pascal tegen de politie: ‘Ik denk dat ze toen al nattigheid voelde.’ Toen de kinderen eenmaal waren opgehaald, wilde Pascal haar doodmaken: ‘Ik voelde dat ze bang was en wist dat ze te ver gegaan was en ik denk dat ze wel wist dat ze dood ging.’

Hij nam eerst een douche en kwam fris gewassen terug. In een buideltasje had hij zijn pistool. Hij liep op Manuela af en sloeg haar met zijn vuist in haar gezicht. Samen met zijn broer schoor hij zijn hoofd kaal, omdat het ‘lang zou duren voordat er een kapper zou komen’. Even later schoot hij een kogel door het hoofd van Manuela. Samen met zijn broer reed hij toen naar het huis van de minnaar, een Haagse kroegbaas, om ook hem dood te schieten.

Twee doden, een flink strafblad en forensisch deskundigen die Pascal van den H. volledig toerekeningsvatbaar beschouwden, zonder ‘een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis’. Niettemin vond het gerechtshof 20 jaar genoeg. Zijn broer kreeg 10 jaar cel.