Passagier met vlucht vanaf Schiphol op Spaans vliegveld gepakt met 6 kilo heroïne

Vluchtpoging Volgens de Spaanse krant Diario de Avisos stond de man op het punt te worden gecontroleerd bij de Douane en viel hij op door zijn zenuwachtige gedrag. Vlak voor de inspectie probeerde de man te vluchten door via de aankomsthal naar buiten te rennen, waar hij kon worden aangehouden.

Pakketten

Bij een grondige inspectie van zijn bagage ontdekte de Douane verschillende pakketten met een poederachtige substantie, evenals een aanzienlijke som contant geld. Uit een test van de in beslag genomen stof bleek dat het ging om heroïne, in totaal meer dan zes kilo.

De 35-jarige passagier – onbekend is of het een Nederlander is – wordt beschuldigd van misdaden tegen de volksgezondheid in de vorm van drugshandel.

De man is voorgeleid aan de rechtbank van Telde op Gran Canaria en zit voorlopig vast.