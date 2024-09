Peter van Dijk: drugsbaron van het zuiden

De godfather van het zuiden resideert in een villa in Schinveld. Hij heeft een stevige reputatie. Zelf is hij meerdere keren doelwit van een aanslag, maar hij overleeft iedere keer. Zijn naam valt even in verband met vier doden in Hilvarenbeek, maar daarvoor volgt geen vervolging. Daarna krijgt hij steeds meer de hete adem van justitie in zijn nek. Voor handelen in drugs met Greg Remmers ontvangt Van Dijk in 2000 een celstraf van ruim twee jaar.

De Belgische politie brengt Van Dijk daarna in beeld bij een cocaïnetransport in Antwerpen en een grote hasjsmokkel. In 2006 krijgt hij van de Belgische rechtbank acht jaar cel. Hij zit zijn straf uit in een Nederlandse cel als hij opnieuw wordt vervolgd voor internationale xtc-handel. Ditmaal voor het leiden van een criminele organisatie vanuit zijn Belgische cel. Bewijs daarvoor komt onder meer uit in de Belgische bajes afgeluisterde gesprekken tussen Peter en zijn broer Harrie.

Tijdens de behandeling in hoger beroep kwam het nog tot een verschil van mening tussen de broers. Peter zei dat hij pillendraaier in ruste was en geen idee had wat zijn broer buiten allemaal uitvoerde. Het Bossche gerechtshof hechtte daar geen geloof aan en veroordeelde hem tot tien jaar cel, zijn broer kreeg minder. Een poging van justitie om Peter van Dijk 4,3 miljoen euro te ontnemen in verband met xtc-smokkel naar Australië liep spaak door een technisch foutje met de dagvaarding.