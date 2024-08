Philadelphia: rapper geliquideerd die in video graf van rivaal opgroef

Connect on Linked in

De Amerikaanse rapper YBC Dul (echte naam Abdul Vicks) is vrijdagmiddag doodgeschoten in Philadelphia. De 25-jarige YBC Dul was de vermeende leider van de gewelddadige bende Young Bag Chasers (YBC), aan wie hij zijn rapalias ontleende.

Meerdere kogels

Het slachtoffer werd in zijn auto meerdere keren in de borst en rechterhand geschoten in de wijk Olney in Philadelphia. Hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Ook een vriend die in de auto zat raakte gewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Een verdachte witte Hyundai SUV is op de plaats delict door rechercheurs in beslag genomen voor onderzoek. De autoriteiten doen onderzoek naar de aanleiding voor de schietpartij.

Bendeoorlog

Rapper YBC Dul ging viraal nadat hij in de rapvideo McButton’s & McNuggets naar verluidt het graf van een rivaal had opgegraven. Talrijke ruzies met lokale rivalen escaleerden in een grotere bendeoorlog tussen YBC en een verbond van vijf tot zes andere bendes, wat leidde tot verschillende dodelijke schietpartijen.

Hinderlaag

In 2021 was een lid van Young Bag Chasers betrokken bij een dodelijke hinderlaag op een groep tieners, wat resulteerde in de dood van twee jonge jongens, waaronder de 16-jarige Kalin Johnson, en het verwonden van een derde.

Na de aanval bespotten bendeleden Johnsons moeder door op te scheppen over de moord in rapnummers. De schutter werd veroordeeld tot een maximale straf tussen de 42 en 85 jaar.