‘PI Lelystad kampt met grote problemen’

De penitentiaire inrichting in Lelystad kampt met veel grotere problemen dan andere PI’s in de regio. Volgens De Stentor blijkt dat uit informatie waarover de vakbonden beschikken. Het aantal ernstige incidenten in de PI Lelystad is meer dan verdubbeld in 2019. Dat zijn alleen maar de incidenten die echt zijn aangemeld en onderzocht.

2019

De Stentor onderzocht de incidenten in gevangenissen in de regio Zwolle/Flevoland tussen januari en november 2019. In de gevangenis van Lelystad deden zich elf ernstige incidenten voor. Een jaar eerder waren dat er nog vijf. Bij één van de incidenten mishandelde de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis, die vastzat in Lelystad voorafgaand aan de aanslag, een cipier.

Er lopen twee integriteitsonderzoeken naar bewaarders in Lelystad. In februari ontdekte een bewaarder een liefdesbrief bij een gedetineerde op zijn cel waaruit bleek dat hij een relatie zou hebben met een collega-cipier. In mei werd een andere bewaarder op non-actief gesteld omdat hij assisteerde bij smokkel van contrabande.

Extra geld en mensem

De PI Lelystad is met 620 gedetineerden één van grootste inrichtingen in Nederland. Volgens de directie zijn de problemen steeds complexer. Naast extra geld zijn er ook extra gekwalificeerde mensen nodig

In de gevangenissen in Zwolle en Zutphen ging het minder vaak mis.

De Stentor meldt niet hoeveel incidenten er in andere Nederlandse inrichtingen zijn geweest in 2019. Elders zijn er ook problemen zoals (bijvoorbeeld) in de PI’s in Alphen aan den Rijn en de nieuwe in Zaanstad.