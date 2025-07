Podcast over moord op Sabrina Smit | ‘Ze was zo lekker bezig haar leven weer recht te trekken’

Vermoord Sabrina Smit uit Roosendaal werd op haar 22ste door haar vriend vermoord, met 40 messteken, in haar eigen huis. Het was een tragisch en gruwelijk voorbeeld van wat inmiddels als femicide wordt aangeduid.

Tijdens een nabestaandenbijeenkomst kwamen de podcastmakers in gesprek met de zoon van Sabrina, Moreno (25), en zijn stiefvader, Rini van Dorst (68). Die waren geïnteresseerd om mee te werken aan een podcast. Dat schrijft het AD.

Maris en Kalsbeek: ‘Het verhaal maakte indruk en schokte ons. Zo’n jonge vrouw die wordt vermoord door haar vriend, en Rini en Moreno wilden graag meewerken aan een podcast’, vertelt Maris. ‘Voor de nabestaanden is zo’n soort podcast vaak een soort monument dat je niet vergeten wordt.’

Portret

Met behulp van verhalen van Rini, Moreno en enkele vriendinnen van Sabrina portretteren ze haar: ‘Je hoopt dat mensen denken “goh, die Sabrina. Pas 22 en zo lekker bezig om haar leven weer recht te trekken. Waarom heeft ze geen kans gehad?” Dat het verhaal dieper doordringt dan een soort gruwelfactor.’

Slachtoffer

Maris en Kalsbeek deden ook een poging om een reactie van de veroordeelde dader te krijgen: ‘We weten veel meer van O. dan we in de podcast stopten. O. is inmiddels uit de TBS. Ik heb via zijn huidige vriendin contact met hem gezocht. Het enige wat ik hoorde was dat hij zó leed onder het feit dat hij Moreno niet ziet’, vertelt Maris. ‘Dat hij zich als slachtoffer opstelt is natuurlijk te gek voor woorden.’