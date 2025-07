19 juli 2025

Podcast VPRO/HUMAN: Olaf zit vast

Het is een simpele, maar passende titel voor de podcast van Argos (Human/VPRO), over de zaak van Olaf Hamers, de Limburger die tot levenslang is veroordeeld, omdat hij in 2003 een echtpaar zou hebben vermoord, en hun kleinkind neergeschoten.