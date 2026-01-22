22 januari 2026

Poging afpersing door ontvoering honden (VIDEO)

De Spaanse politie heeft in de provincie Alicante een ontvoerde Noorse man bevrijd die werd vastgehouden door een Zweedse criminele organisatie. De bende eiste een losgeld van ongeveer 800.000 Noorse kronen en stuurde gewelddadige video’s naar familieleden om betaling af te dwingen. Eerder hadden de mannen geprobeerd het slachtoffer af te persen door zijn honden te ontvoeren. Vier verdachten zijn aangehouden, van wie er drie nog in voorlopige hechtenis zitten.