Woensdag kort: Politie arresteert mannen voor schietpartij Amsterdam (UPDATE)

De verdachten zijn twee mannen van 23 en 25 jaar uit Almere. Ze zijn in de afgelopen weken aangehouden, zo meldt de politie woensdag. De twee zitten nog steeds vast. De politie zegt nog naar zeker één andere verdachte te zoeken.

Arrestaties voor ontvoering Zaandam

De politie zegt woensdag drie mannen te hebben gearresteerd voor een ontvoering en mishandeling op 25 juni van dit jaar. Toen werd in Zaandam een man ontvoerd. Omstanders zagen dat mannen een slachtoffer tegen zijn wil in een auto sleurden, op een parkeerplaats aan de Jaspersstraat. Ze meldden dat bij de politie. Het slachtoffer is daarna meegenomen naar Amsterdam en mishandeld. Na enige tijd wist het slachtoffer te vluchten.

Een getuige zag daarna op straat dat het slachtoffer hulp kon gebruiken en belde de politie. De drie aangehouden mannen worden onder andere verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling. Ze zijn 31 jaar, 18 jaar en 22 jaar en komen uit Zaandam. De politie heeft het vermoeden dat er een arbeidsconflict aan het incident ten grondslag ligt.