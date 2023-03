Politie arresteert neppe bankmedewerkers

Connect on Linked in

Bij tientallen mensen is de bankrekening geplunderd door criminelen die zich voordeden als bankmedewerker. Politieonderzoek in Rotterdam leidde naar vier verdachten: mannen van 19 en 22 jaar en een vrouw van 21. Ze zijn maandag en dinsdag in drie verschillende woningen in Rotterdam Noord en -Zuid en in Nistelrode aangehouden.

(Beeld van een gezochte verdachte van pinpasfraude in een andere zaak)

Feijenoord

Rechercheurs van het basisteam Feijenoord startte het onderzoek nadat er kort na elkaar meerdere aangiftes binnen kwamen van slachtoffers die waren opgelicht nadat ze waren gebeld door een zogenaamde medewerker van de bank. Opvallend was dat de slachtoffers in eerste instantie allemaal kwamen uit de omgeving van Rotterdam-Vreewijk.

De nepbankmedewerkers wisten met praatjes het vertrouwen te winnen van de slachtoffers. Het verhaal was dat er iets mis zou zijn met hun rekening en dat er snel moest worden gehandeld. De nepbankmedewerker ’hielp’ de slachtoffers en zou de rekening blokkeren. Vervolgens werd verteld dat de bankpassen vervangen moesten worden. De oude passen werden opgehaald. In sommige gevallen werd aangegeven dat de slachtoffers de bankpas konden doorknippen. Ook kregen de slachtoffers “een code”. Deze code had degene die de bankpas op zou komen halen ook. Het cijfer zou zijn bedoeld als controle zodat het slachtoffer zeker wist dat de pas gerust konden worden afgegeven, vaak met pincode.

Na het afgeven van de bankpas werd korte tijd later de bankrekening leeggehaald bij een pinautomaat of werd er geshopt.

Tienduizenden euro’s

In het onderzoek zag het team meerdere keren dezelfde verdachten op de bewakingsbeelden. Rechercheurs wisten de identiteit van de pinners te achterhalen. De aangehouden verdachten zijn gekoppeld aan tenminste 18 aangiftes. Maar het vermoeden is dat zij veel meer slachtoffers door het hele land hebben gemaakt. Er is zeker voor meer dan 50 duizend euro buit gemaakt.

Bij de zoekingen in de woningen verschillende bankpassen en telefoons in beslag genomen. De verdachten zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek van de politie gaat door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.