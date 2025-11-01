Politie brengt foto’s verdachten “maisveldmoord” naar buiten

Paramaribo en Rotterdam De verdachten zijn de 57-jarige Denise Soekra uit Paramaribo en de 42-jarige Claimond Maes uit Rotterdam. De politie heeft sterke aanwijzingen dat de verdachten zich in Suriname bevinden. Het Openbaar Ministerie looft in totaal 15.000 euro beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten.

Bijlmerplein

In het onderzoek is naar voren gekomen dat Peterhof vlak voor zijn dood in een woning op het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest. Vermoedelijk is hij in deze woning mishandeld of om het leven gebracht. In het onderzoek zijn inmiddels al vijf personen aangehouden. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam.

