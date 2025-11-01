Politie brengt foto’s verdachten “maisveldmoord” naar buiten
De politie heeft foto’s naar buiten gebracht van een man en een vrouw die voortvluchtig zijn in het onderzoek naar de dood van de Surinamer Sherwin Peterhof (41). Het lichaam van Sherwin Peterhof werd vrijdag 15 augustus gevonden in een maisveld net over de grens bij de Belgische plaats Meer. Drie dagen eerder had een vriend hem als vermist opgegeven.
Paramaribo en Rotterdam
De verdachten zijn de 57-jarige Denise Soekra uit Paramaribo en de 42-jarige Claimond Maes uit Rotterdam. De politie heeft sterke aanwijzingen dat de verdachten zich in Suriname bevinden. Het Openbaar Ministerie looft in totaal 15.000 euro beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten.
Bijlmerplein
In het onderzoek is naar voren gekomen dat Peterhof vlak voor zijn dood in een woning op het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest. Vermoedelijk is hij in deze woning mishandeld of om het leven gebracht. In het onderzoek zijn inmiddels al vijf personen aangehouden. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam.
