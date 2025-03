Politie deelt beelden plofkrakers in Amsterdam-Zuid (VIDEO)

Enorme knal In de nacht van 2 op 3 oktober 2024 worden bewoners van de Maasstraat rond 02.30 opgeschrikt door een enorme knal. Op camerabeelden is te zien hoe twee verdachten zorgvuldig samen een explosie voorbereiden bij een geldautomaat in de straat. Daarna is te zien hoe de straat zich vult met rook. Op de stoep ligt veel glas van gesprongen ruiten van omliggende woningen.

Geluidsfragment

De politie is op zoek naar de twee personen die te zien zijn op de camerabeelden. Ook is in een kort geluidsfragment de stem van één van de twee mannen te horen. De twee in het donker geklede mannen sloegen op de vlucht op een motorscooter in de richting van de Churchilllaan.